La prima scatterà a mezzanotte e si concluderà alle 10 di domani. La seconda comincerà alle 18 e terminerà alla mezzanotte di martedì

Temperature in calo a partire da stasera sulla Toscana. Durante la notte e le prime ore del mattino di domani la temperatura scenderà sotto lo zero su gran parte del territorio con possibile formazione di ghiaccio locale anche sulle zone di pianura. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per ghiaccio che interesserà tutta la Toscana, ad esclusione della zona costiera fino alla Lunigiana, dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domani, lunedì 18 gennaio.

Domani lunedì, durante la notte e le prime ore del mattino. temperature minime sotto lo zero su gran parte del territorio con possibile formazione di ghiaccio locale anche sulle zone di pianura.

Doppia allerta gialla per rischio ghiaccio domani a Firenze. Lo prevede il nuovo bollettino di valutazione delle criticità che il Centro funzionale regionale ha emesso per la zona che riguarda la nostra città. Oltre Firenze sono interessati anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

La prima allerta scatterà a mezzanotte di domani, lunedì 18 gennaio, e si concluderà alle 10 dello stesso giorno. La seconda comincerà alle 18 terminerà alla mezzanotte di martedì. Gli esperti prevedono per oggi temperature massime in calo di 2-3 gradi e per minime in calo, sottozero su gran parte della regione, massime in aumento intorno ai 7-9 gradi. La sala operativa della protezione civile comunale rimarrà operativa 24 ore su 24 per coordinare eventuali interventi di salatura dell'asfalto da parte di Alia e Avr.