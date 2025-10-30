Donatori di sangue premiati in Palazzo Vecchio

Firenze, 30 ottobre 2025 - Sabato scorso nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si è svolta la cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti del Gruppo interaziendale donatori di sangue. Un evento che ha celebrato l’impegno di oltre 200 cittadini che negli ultimi anni si sono distinti per la loro generosità e costanza nella donazione. Tra loro anche 12 tassisti del 4390 Taxi Firenze. Medaglia d'oro a Lorenzo Bagni, Andrea Baldini, che detiene il record di donazioni, ben 72, Fabio Baracane, Maurizio Ciardi, Simone Terenzi. Argento per Fabio Falleri e Lorenzo Varlecchi, bronzo a Francesco Banchini, Fabio Fabbri, Petrit Prrocka, Simone Tozzi e Matteo Zacchi.

Alla cerimonia, oltre al presidente del Gids, Luigi Caponnetto, erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore del Comune di Firenze Nicola Paulesu, il comandante della Polizia Municipale Francesco Passerotti e la dirigente del Centro regionale sangue Simona Carli. Hanno partecipato anche il questore Fausto Lamparelli, il dottor Franco Vocioni, direttore del Dipartimento di Medicina di laboratorio, il dottor Franco Bambi, ex direttore del Meyer, e la dottoressa Maria Cagliuso, responsabile del Cts di Santa Maria Annunziata.«La donazione di sangue è un gesto di straordinaria umanità e responsabilità civile – sottolinea Claudio Giudici, presidente del 4390 Taxi Firenze –.

Siamo orgogliosi che tra i premiati ci siano dodici nostri colleghi, tassisti che ogni giorno sono in strada per la città e che, con la stessa dedizione, scelgono di donare una parte di sé per aiutare gli altri. A loro va il mio personale ringraziamento e quello di tutta la cooperativa. Il 4390 è da sempre vicino alle iniziative di solidarietà e continuerà a fare la sua parte per una Firenze sempre più unita e generosa».