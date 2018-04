Torna a Firenze la grande atletica con il meeting internazionale Multistars

Domenica 6 maggio torna la Guarda Firenze, la seconda corsa più antica della città, il primo degli eventi podistici del 2018 organizzato da Firenze Marathon. Partenza (ore 9.30) e arrivo saranno in piazza Duomo, precisamente in piazza San Giovanni, lato di via Martelli. La novità del 2018 è che la Guarda Firenze tornerà ad essere anche competitiva. Tre le opzioni dei percorsi a disposizione dei podisti: la competitiva di 10 km, la non competitiva di 10 km e la Ginky Family Run di 3 km. Si ricorda che sotto i 14 anni l’iscrizione è gratuita. La Guarda Firenze arriva nel fine settimana successivo al Meeting internazionale di atletica Firenze Atletica Multistars Trofeo Zerneri Acciai, che si svolgerà all’Asics Firenze Marathon Stadium venerdì 27 e sabato 28 aprile, abbinato alle gare delle prime due giornate del Gran Prix Fidaltoscana Estate. Entrambi gli eventi, sono stati presentati oggi presso la Sala riunioni della Fidal Toscana, all’Asics Firenze Marathon Stadium. Presenti tra gli altri Giancarlo Romiti, presidente di Firenze Marathon, Andrea Vannucci, assessore allo sport del Comune di Firenze, Alessio Piscini, presidente della Fidal Toscana.

“La Guarda Firenze è una manifestazione che è entrata ormai nel Dna della nostra città - ha detto l’assessore Vannucci - e che ha avviato allo sport intere generazioni di fiorentini. Una conferma della grande capacità organizzativa di questa città e del grande impegno di tutti per regalare a Firenze grandi eventi sportivi”.

Tutti i partecipanti alla Guarda Firenze di 10 km riceveranno la T-shirt ufficiale Asics Guarda Firenze, per i podisti ormai un must da collezionare, per questa edizione 2017 con una riproduzione esclusiva firmata dalla pittrice fiorentina Antonietta Borgioli. Tutti i partecipanti alla Mini-Guarda Firenze riceveranno la maglietta ufficiale Ginky della manifestazione. Animazione in piazza prima e dopo l’evento a cura di Training Consultant e di Lady Radio.

Dove iscriversi

L’organizzazione è in collaborazione con l’Atletica Firenze Marathon e le iscrizioni si possono effettuare on line, attraverso il sito www.firenzemarathon.it e il circuito Enternow entro giovedì 3 maggio. Fino a venerdì 4 maggio ci si iscrive anche presso Firenze Marathon, viale Fanti 2, c/o Asics Firenze Marathon Stadium, tel 0555522957; Isolotto dello Sport, via dell'Argingrosso, 69 a/b, tel. 0557331055; Training Consultant, via Fra Angelico 6, tel. 0556236163. Per le non competitive di 10 e 3 km ci si iscrive anche presso Universo Sport in piazza del Duomo, 7, tel. 0552675962, in via Sandro Pertini 36 a Novoli, tel. 0554221252 e in via Erbosa 68 presso il Centro commerciale Gavinana, tel. 0556810839. Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 4 maggio alle ore 18. Esclusivamente alla Mini Guarda Firenze potranno essere accettate iscrizioni, salvo esaurimento pettorali, anche fino a un’ora prima della partenza.

Il percorso della 10 km

Piazza San Giovanni, via Roma, piazza della Repubblica, via Calimala, piazza del Mercato nuovo, via Por Santa Maria, lungarno Acciaiuoli, lungarno Corsini, piazza Goldoni, via della Vigna nuova, via degli Strozzi, piazza della Repubblica, via Roma, piazza San Giovanni (lato via Martelli), piazza Duomo (lato via dei Servi), via del Proconsolo, piazza di San Firenze, via dei Gondi, piazza Signoria, via della Ninna, via dei Leoni, via dei Neri, via dei Benci, lungarno delle Grazie, lungarno della Zecca vecchia, ponte San Niccolò, piazza Ferrucci, viale Michelangiolo, piazzale Michelangelo, viale Giuseppe Poggi, via dei Bastioni, piazzetta di San Miniato, via di San Miniato, via di San Niccolò, via Lupo, lungarno Serristori, piazza Nicola Demidoff, lungarno Serristori, ponte alle Grazie, lungarno generale Diaz, lungarno Luisa de’ Medici, via Por Santa Maria, via Vaccherreccia, piazza Signoria, via Calzaiuoli, piazza Duomo.

Il percorso della Family run

Piazza San Giovanni, via Roma, piazza della Repubblica, via Calimala, piazza del Mercato nuovo, via Por Santa Maria, lungarno Acciaiuoli, lungarno Corsini, piazza Goldoni, via della Vigna nuova, via degli Strozzi, piazza della Repubblica, via Roma, piazza San Giovanni (lato via Martelli), piazza Duomo (lato via dei Servi - Misericordia) piazza Duomo.

Venti le nazioni rappresentate nell’edizione numero 31 del meeting internazionale di atletica leggera Firenze Atletica Multistars Trofeo Zerneri Acciai, inserito nel Challenge Combined Eventes della Federazione mondiale di atletica leggera. Il Meeting torna per la sesta volta a Firenze con l’ossatura principale costituita dalla due giorni delle gare di prove multiple al maschile e al femminile. Venerdì 27 aprile (inizio alle 10 con la cerimonia di apertura) e sabato 28 aprile (conclusione prevista per le 18, e a seguire le cerimonie di premiazione), con ingresso libero all’Asics Firenze Marathon Stadium, lo stadio di atletica di Firenze dedicato a Luigi Ridolfi, si gareggerà nel meeting dei superatleti e delle superatlete delle prove multiple (il decathlon, la gara delle dieci prove per gli uomini, e l’eptathlon, la gara delle sette prove per le donne). L’evento è stato presentato oggi alla presenza dell’assessore allo Sport Andrea Vannucci.

Nell’arco dei due giorni si svolgeranno le gare relative alla seconda giornata del Gran Prix Fidaltoscanaestate a cura del Comitato regionale toscano della Fidal con i campioni di casa che gareggeranno spalla a spalla con le stelle internazionali delle prove multiple. L’organizzazione è a cura della Firenze Marathon, con il presidente Giancarlo Romiti che prosegue a supportare il Club 10+7 di Gianni Lombardi. All’organizzazione collaborano le principali società di atletica fiorentine: Atletica Firenze Marathon, Prosport Firenze e Assi Giglio Rosso oltre al Comitato regionale toscano della Fidal diretto da Alessio Piscini.