Domenica 16 marzo torna la Ciclostorica La Lastrense

Il 16 marzo torna, con l'edizione 2025, la ciclostorica La Lastrense

Domenica 16 marzo le strade che corrono sulle colline della Città Metropolitana di Firenze torneranno a fare un salto indietro nel tempo, all'epoca del ciclismo eroico, con l'edizione 2025 della Ciclostorica La Lastrense.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della bibicletta, e che quest'anno ha un'importanza ancora maggiore. La corsa, infatti, è anche la prima tappa del Giro d'Italia d'epoca, che prende il via dalla Toscana per concludersi, dopo ben 14 frazioni, il 26 ottobre con “La Divina” a Ravenna. Una gara che rappresenta un'importante vetrina per il territorio, che avrà l'occasione di mettere in mostra le sue bellezze, sia naturalistiche che architettoniche.

Un evento organizzato dal Gruppo Sportivo Tre Emme, con il patrocinio di Città Metro, Coni Firenze e dei Comuni di Lastra a Signa, Firenze, Scandicci, Campi Bisenzio e Signa. Il via alle 9.30 da Lastra a Signa, con quattro itinerari con altrettanti gradi di difficoltà: Il Lastrense di 74 km, il Colline di 47 km, il Bramasole di 37 km e il Scansalavilla di 30 km.

Video Florence TV Città metropolitana di Firenze