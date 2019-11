Come applicare la tabella dei millesimi, se l'immobile ha un corpo affiancato con copertura a sè stante?

Buongiorno,

abito in un condominio di 4 appartamenti, senza amministratore condominiale. Dobbiamo rifare il tetto e fortunatamente abbiamo una vecchissima tabella che indica i millesimi del tetto. Però ho un dubbio.

A parte il tetto grande che copre tutte le unità, c'è un corpo affiancato con copertura a sè stante che copre la mia loggia al secondo piano, il soggiorno dell'appartamento al primo piano, la cucina dello stesso appartamento al piano sottostante e una camera di un'altro appartamento al piano seminterrato. Come dobbiamo ripartire le spese per rifare il manto di copertura?



Grazie e cordiali saluti

Salve,

deve applicare la tabella tetto che molto probabilmente serve per ripartire le spese della copertura principale. In teoria dovrebbero esserci due tabelle tetto una principale ed una secondaria, quest'ultima in caso di ristrutturazione della seconda copertura può essere derivata dalla differenza tra le superfici virtuali della tabella generale e la tabella tetto.

Saluti