Dal 15 giugno di nuovo prelievi senza prenotazione

Nei giorni scorsi a Firenze, aumentate le prenotazioni ed esteso a 12 ore l’orario del servizio

Firenze– Da lunedì 15 giugno sarà nuovamente possibile sottoporsi al prelievo del sangue e alle analisi delle urine senza alcuna prenotazione preventiva. Lo prevede l'ordinanza n.64 appena firmata dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. La nuova disposizione, fatte salve le prescrizioni in materia di prevenzione e distanziamento connesse alla emergenza pandemica in atto già disposte con l'ordinanza n.49 del 3 maggio scorso, la integra, prevedendo appunto che le attività di prelievo debbano essere effettuate anche mediante accesso diretto, senza prenotazione, al fine di garantire la tempestività dell’intervento ed evitare l’allungamento dei tempi di attesa legati alla sola procedura di prenotazione. L'ordinanza appena firmata impegna le aziende sanitarie a potenziare l’offerta di questa attività per rispondere alla crescente domanda. In tutti i presidi che erogano questa prestazione i cittadini che ne avranno necessità potranno dunque accedere senza alcuna prenotazione preventiva, sia pur osservando le note misure di prevenzione e distanziamento sociale.

Nei giorni scorsi nella zona distretto Firenze era stato esteso l’orario dell’accesso per i prelievi fino alle 12 tutti i giorni dal lunedì al sabato.