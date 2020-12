Covid, Toscana sulla buona strada: i nuovi casi sono 271

Il dato, su oltre 13 mila tamponi e test, anticipato da Giani e Mazzeo. 186 Comuni senza nuovi casi

I nuovi positivi al Coronavirus registrati in Toscana sono 271 su 7.802 tamponi molecolari e 5.208 test rapidi effettuati. Un dato molto buono, a quanto pare.

Lo rende noto anticipando come al solito i dati del bollettino il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che aggiunge: "Continuiamo a igienizzare le mani, indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti: rendiamo la #ToscanasiCura" .

Anche Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale, anticipa i dati del bollettino con queste parole: "Buongiorno! Direzione Firenze, anche oggi diversi incontri e la tradizionale conferenza stampa di fine anno sul lavoro svolto in Consiglio regionale della Toscana.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 217 nuovi positivi su 2606 casi testati (10,4% positivi). Sono stati effettuati 7802 tamponi (3,47% positivi) e 5208 test rapidi. In 186 comuni toscani non si sono registrati nuovi casi.

Mi raccomando, prudenza e responsabilità sono necessarie per goderci meglio questi giorni di festa e per assicurarci una ripartenza senza una terza ondata".