Covid Toscana, 703 nuovi casi: oggi la decisione sul colore

Giani anticipa il dato principale di oggi 5 febbraio, su 16.946 test di cui 10.120 tamponi molecolari. Casa di riposo 'Fossombroni', i contagi salgono a 38

I nuovi casi registrati in Toscana oggi venerdì 5 febbraio sono 703 su 16.946 test di cui 10.120 tamponi molecolari e 6.826 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,15% (9,3% sulle prime diagnosi).

Lo anticipa il presidente della Toscana Eugenio Giani che aggiunge: "Ancora un nuovo strumento per mantenere le scuole sicure in Toscana! Da lunedì 8 febbraio tutto il personale potrà prenotare gratuitamente il proprio test antigenico con tampone sul portale prenotatampone.sanita.toscana.it inserendo il codice di prenotazione. I Dirigenti Scolastici possono accedere da subito al portale scuolesicure.sanita.toscana.it per generare i codici".

Oggi pomeriggio è attesa la decisione sul colore Covid della nostra regione che è al limite: sarà Gialla per la quinta settimana consecutiva oppure diventerà Arancione? Siamo al limite perché l'Rt è attorno all'1.

Intanto il Covid19 contagia due nuovi ospiti della Casa di Riposo “V. Fossombroni”, ad Arezzo. L’istituto cittadino ha ricevuto nella giornata di giovedì 4 febbraio i risultati dei tamponi molecolari effettuati martedì 2 febbraio ad altri due residenti per cui, dai precedenti controlli, era stata evidenziata una bassa carica virale. L’esito ha evidenziato la positività di entrambi, con i due nuovi casi che vanno a sommarsi ai trentasei già registrati nei giorni scorsi.