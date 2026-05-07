Spettacolo

Costantino Catena solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Concerto domenica 10 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Serata nel segno di Mozart

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
07 Maggio 2026 10:19
Costantino Catena solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Ospite delle maggiori istituzioni concertistiche e tra i pianisti italiani più attivi e apprezzati della discografia contemporanea, Costantino Catena sarà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel concerto di domenica 10 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Sul podio salirà Francesco D’Arcangelo, già direttore artistico di Salerno Classica.

Una serata nel segno di Wolfgang Amadeus Mozart, di cui ascolteremo il concerto per pianoforte e orchestra K. 271 “Jeunehomme” composto per una pianista francese “giunta dal gran mondo a sconvolgere Salisburgo, con una ventata di profumo mondano", come afferma il musicologo Bernhard Paumgartner nel suo libro Mozart (Einaudi, 1994). A seguire la “Sinfonia n. 29 in la maggiore K. 201”, una delle vette del sinfonismo giovanile mozartiano, segnata da raffinati dialoghi tra archi e fiati e pervasa da uno spirito leggiadro.

L’apertura dei concerti sarà riservata, come di consueto, a un contemporaneo: della compositrice Sara Galanti verrà proposto il brano “Violandante”.Costantino Catena si è formato al Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno per poi perfezionarsi con Bruno Mezzena, Konstantin Bogino, Boris Bechterev e Aldo Ciccolini. Vanta un’intensa attività concertistica che l’ha portato ad esibirsi, tra gli altri, al Gasteig di Monaco di Baviera, al Conservatorio di Mosca e al Kennedy Center di Washington.

Ha collaborato con Alessandro Carbonare, Franco Maggio Ormezowski, Gabriele Geminiani, Giuseppe Gibboni. Ha inciso numerosi CD e dal 2010 è recording artist per la casa discografica giapponese Camerata Tokyo.Francesco D’Arcangelo è violoncellista e direttore d’orchestra. Ha fondato l’Ensemble Lirico Italiano e Salerno Sinfonietta, recentemente si è esibito con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra della Basilicata con repertori che spaziano da Telemann a Schönberg, passando per Mozart, Verdi e Puccini.

È direttore artistico della stagione Salerno Classica e del Concorso di composizione Francesco Mario Pagano.Biglietto 20 euro, riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

La 46esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.www.orchestradacamerafiorentina.it

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