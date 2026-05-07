Costantino Catena solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Ospite delle maggiori istituzioni concertistiche e tra i pianisti italiani più attivi e apprezzati della discografia contemporanea, Costantino Catena sarà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel concerto di domenica 10 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Sul podio salirà Francesco D’Arcangelo, già direttore artistico di Salerno Classica.

Una serata nel segno di Wolfgang Amadeus Mozart, di cui ascolteremo il concerto per pianoforte e orchestra K. 271 “Jeunehomme” composto per una pianista francese “giunta dal gran mondo a sconvolgere Salisburgo, con una ventata di profumo mondano", come afferma il musicologo Bernhard Paumgartner nel suo libro Mozart (Einaudi, 1994). A seguire la “Sinfonia n. 29 in la maggiore K. 201”, una delle vette del sinfonismo giovanile mozartiano, segnata da raffinati dialoghi tra archi e fiati e pervasa da uno spirito leggiadro.

L’apertura dei concerti sarà riservata, come di consueto, a un contemporaneo: della compositrice Sara Galanti verrà proposto il brano “Violandante”.Costantino Catena si è formato al Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno per poi perfezionarsi con Bruno Mezzena, Konstantin Bogino, Boris Bechterev e Aldo Ciccolini. Vanta un’intensa attività concertistica che l’ha portato ad esibirsi, tra gli altri, al Gasteig di Monaco di Baviera, al Conservatorio di Mosca e al Kennedy Center di Washington.

Ha collaborato con Alessandro Carbonare, Franco Maggio Ormezowski, Gabriele Geminiani, Giuseppe Gibboni. Ha inciso numerosi CD e dal 2010 è recording artist per la casa discografica giapponese Camerata Tokyo.Francesco D’Arcangelo è violoncellista e direttore d’orchestra. Ha fondato l’Ensemble Lirico Italiano e Salerno Sinfonietta, recentemente si è esibito con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra della Basilicata con repertori che spaziano da Telemann a Schönberg, passando per Mozart, Verdi e Puccini.

È direttore artistico della stagione Salerno Classica e del Concorso di composizione Francesco Mario Pagano.Biglietto 20 euro, riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

La 46esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.www.orchestradacamerafiorentina.it