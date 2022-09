'Corri la vita' 2022: come cambia il traffico a Firenze

Domenica 2 ottobre torna l’appuntamento con “Corri la Vita”, la corsa podistica nata 20 anni fa come raccolta fondi per la ricerca scientifica sul tumore al seno e diventata uno degli eventi sportivi più partecipati dai cittadini.

Due i percorsi diversificati per gradi di difficoltà. Il primo percorso di 10,5 chilometri destinato ai più sportivi parte da piazza Vittorio Veneto, proseguirà in Oltrarno attraverso Ponte alla Vittoria, prosegue fino a Porta Romana per salire su viale Machiavelli entrando poi in via San Leonardo e scendendo in San Niccolò. Da qui attraversa Ponte alle Grazie e, attraversando Santa Croce-via dell’Oriuolo, arriva in piazza Duomo, prosegue in piazza della Repubblica-via Tornabuoni per rientrare verso piazza Vittorio Veneto dai lungarni-via Montebello. Il secondo itinerario è quello della passeggiata (circa 6,5 chilometri) con tappe di carattere culturale (chiese, palazzi, parchi) che potranno essere visitati durante il percorso che, sempre da piazza Vittorio Veneto, attraverserà anche parte dell’Oltrarno per poi tornare verso la partenza passando dal Giardino di Boboli e Ponte Vecchio.

Per consentire lo svolgimento dell’evento è stata predisposta una serie di provvedimenti già vigore per l’allestimento della partenza/arrivo in piazza Vittorio Veneto (divieti di sosta) ma che entreranno nel vivo la giornata di domenica con i divieti di sosta e transito lungo i percorsi. La Polizia Municipale impiegherà per i servizi collegati all’iniziativa 65 agenti.

Ecco i provvedimenti nel dettaglio.

Provvedimenti zona partenza e arrivo

Già in vigore divieti di sosta in piazza Vittorio Veneto (tra il Parco delle Cascine e viale Fratelli Rosselli) e viale Lincoln (tra piazza Vittorio Veneto e Ponte al Pignone) e alle 6 di domenica si aggiungeranno i divieti di transito.

Provvedimenti propedeutici allo svolgimento della gara

Da mezzanotte di domenica saranno in vigore divieti di sosta in piazza di Cestello, piazza dei Nerli, piazza della Calza, largo Edoardo Speranza e via Pisana altezza via Zanella. Dalle 7 scatteranno ulteriori divieti di sosta nelle strade interessate dal percorso, ovvero piazza Vittorio Veneto, Ponte della Vittoria, piazza Gaddi, via della Fonderia, lungarno di Santa Rosa, lungarno Soderini, piazza Nazario Sauro, via dei Serragli, piazza della Calza, piazzale di Porta Romana, viale Machiavelli, via Schiaparelli, via di San Leonardo, Costa San Giorgio, Costa Scarpuccia, via dei Bardi, piazza dei Mozzi, via dei Renai, via dell'Olmo, via di San Niccolò, via Lupo, lungarno Serristori, Ponte alle Grazie, via dei Benci, piazza di Santa Croce, via Verdi, piazza Salvemini, via dell'Oriuolo, piazza del Duomo, piazza di San Giovanni, via Roma, piazza della Repubblica, via degli Strozzi, via dei Tornabuoni, piazza di Santa Trinita, lungarno Corsini, lungarno Vespucci, via Curtatone, via Montebello, via Magenta, Corso Italia.

I divieti di sosta saranno in vigore fino alle 12.30.

Provvedimenti per svolgimento delle corse

Dalle 9 scatteranno i divieti di transito sui due percorsi, ovvero per la corsa da 10,5 km piazza Vittorio Veneto, Ponte della Vittoria, piazza Gaddi, via della Fonderia, lungarno di Santa Rosa, lungarno Soderini, piazza Sauro, via dei Serragli, piazza della Calza, piazza di Porta Romana, viale Machiavelli, via Schiaparelli, via di San Leonardo, Costa San Giorgio, Costa Scarpuccia, via dei Bardi, piazza dei Mozzi, via dei Renai, via dell'Olmo, via di San Niccolò, via Lupo, lungarno Serristori, Ponte alle Grazie, via dei Benci, piazza Santa Croce, via Verdi, piazza Salvemini, via dell'Oriuolo, piazza del Duomo, piazza di San Giovanni, via Roma, piazza della Repubblica, via degli Strozzi, via dei Tornabuoni, piazza di Santa Trinita, lungarno Corsini, lungarno Vespucci, via Curtatone, via Montebello, via Magenta, Corso Italia, piazza Vittorio Veneto (arrivo).

Stessi provvedimenti per il percorso della corsa da 6,5 km: saranno chiusi quindi piazza Vittorio Veneto, Ponte della Vittoria, via della Fonderia, lungarno di Santa Rosa, lungarno Soderini, piazza Sauro, via dei Serragli, piazza della Calza (percorso interno al Giardino di Boboli), piazza Pitti, via dei Guicciardini, Ponte Vecchio, via Por Santa Maria, Borgo Santi Apostoli, piazza di Santa Trinita, via dei Tornabuoni, lungarno Corsini, lungarno Vespucci, via Curtatone, via Montebello, via Magenta, Corso Italia, piazza Vittorio Veneto (arrivo).

Divieti di transito anche sulle strade laterali afferenti alle aree chiuse. I provvedimenti saranno in vigore fino alle 12.30.

Altri provvedimenti

Dalle 9 alle 12.30 saranno sono previsti ulteriori provvedimenti per consentire l’uscita da alcune aree interessate dalle corse. Ecco i percorsi: da piazza Cestello per via del Piaggione-via del Tiratoio-vicolo del Tiratoio-via Sant’Onofrio-piazza dei Nerli (senso unico); da lungarno Torrigiani-piazza Mentana per Ponte alle Grazie-lungarno Diaz-piazza Mentana-via della Mosca-via dei Neri-via dei Rustici-via dei Bentaccordi-via Torta-via Isole delle Stinche (senso unico).

Inoltre in via della Scala, tra via Santa Caterina da Siena e piazza Santa Maria Novella, sarà in vigore un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali e ai bus. Stesso provvedimento in lungarno della Zecca Vecchia all’intersezione con piazza Piave. Lungarno Cellini invece sarà chiuso sull’interno tratto con direzione consentita Ferrucci-Poggi.

Prevista la revoca della corsia riservata ai mezzi pubblici di via dei Benci e dell’area pedonale di piazza Pitti.

Trasporto pubblico

Saranno tredici le linee di Autolinee Toscane interessate dalle deviazioni. Nello specifico le linee 6-11-12-13-14-23-36-37-39-C1-C2-C3-C4. Le extraurbane coinvolte saranno le linee 368A - 370A - 37 (CEV). Le modifiche sono attuate sulla base delle chiusure delle strade attraversate dal percorso della gara e manifestazione per consentire il passaggio partecipanti. Maggiori dettagli su https://www.at-bus.it/it/