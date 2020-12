Coronavirus, il lavoro silenzioso e prezioso delle Usca toscane

Il ringraziamento di Giani alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale: "Siete veri e propri custodi della nostra salute"

"Ci sono dei team di medici, specialisti e infermieri che da mesi operano nel silenzio, lontano dai riflettori. Sono le USCA, acronimo di Unità Speciali di Continuità Assistenziale, create per garantire la gestione domiciliare dei pazienti che non necessitano di ricovero. In Toscana sono 130, supportano i medici di famiglia alleggerendo il peso sugli ospedali e aiutano le persone in isolamento a sentirsi meno sole. Veri e propri custodi della nostra salute. GRAZIE!". Così il presidente della Toscana Eugenio Giani ringrazia le Usca della nostra regione.