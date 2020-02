Coronavirus: fake news denunciata dalla Città metropolitana di Firenze

"Smentiamo decisamente la notizia di un caso registrato in una scuola superiore del territorio. Vigiliamo su forme di sciacallaggio volte a creare allarmi ingiustificati"

Fake news, grossa bufala su un caso di Coronavirus in una scuola superiore del Fiorentino. La Città Metropolitana di Firenze "smentisce decisamente una notizia veicolata, attraverso un fotomontaggio, di un caso di coronavirus che sarebbe occorso a uno studente in una scuola superiore del territorio. La Metrocittà vigilerà su forme di sciacallaggio volte a creare allarmi ingiustificati".

In Italia stanno circolando diverse fake news sull'argomento. Ad esempio l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) in una nota stigmatizza alcuni episodi con cui si è tentato di coinvolgere gli animali nella psicosi collettiva da Coronavirus: "Gli animali non hanno alcun coinvolgimento con il Coronavirus e quindi chiunque dice il contrario mente sapendo di mentire e per questo verrà denunciato alle autorità giudiziarie".