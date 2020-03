Coronavirus: a Marradi obbligo di guanti e mascherine per chi lavora al pubblico

Stop gioco lecito, anche Gratta e vinci. Due ulteriori ordinanze del sindaco: le pubblichiamo

Ulteriori misure nel comune di Marradi per tutelare la salute dei cittadini ed evitare occasioni di assembramento. Le ha assunte con due ordinanze il sindaco Tommaso Triberti.

Una ordinanza stabilisce l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) per gli esercizi commerciali al dettaglio, esercizi di somministrazione alimenti e bevande che effettuino servizio a domicilio, banche, ufficio postale e studi professionali che abbiano contatti con il pubblico. In particolare, il sindaco ha disposto che "gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio, tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, gli esercizi di commercio al dettaglio, gli Istituti di Credito, l'Ufficio Postale e tutti gli Studi professionali che abbiano contatti con il pubblico utilizzino mascherine e guanti, oltre agli ordinari dispositivi igienici previsti dalle normative vigenti".

L'altra ordinanza, come ha già emanato il Comune di Prato, consente negli esercizi ad attività mista come bar, tabacchi, sale gioco, esclusivamente le attività previste dalle disposizioni governative (DPCM 11 marzo 2020). Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo, è disposta la sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, comprese quelle che non si svolgono tramite monitor e televisori ma con mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie simili. Il mancato rispetto dell'ordinanza prevede sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 c.p.



Per chi è interessato, ecco le ordinanze:



OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (GUANTI E MASCHERINE) PER ATTIVITA' CHE HANNO A CHE FARE CON IL PUBBLICO

http://www.comune.marradi.fi.it/eventi-notizie/obbligo-di-utilizzo-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-guanti-e-mascherine-per



ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GIOCO PRESSO I TABACCAI

http://www.comune.marradi.fi.it/eventi-notizie/ordinanza-per-la-limitazione-delle-attivita-di-gioco-presso-i-tabaccai