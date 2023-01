Coppa Italia: avanti Fiorentina!

Il cerchio si stringe. Sono rimaste in otto e alla fine del turno saranno in quattro a giocarsi la vittoria della Coppa Italia. Tra martedì e giovedì sono in programma i quarti di finale, orfani del Napoli e del Milan, fuori negli ottavi per mano di Cremonese e Torino. Le prime due squadre a scendere in campo, a San Siro, saranno Inter e Atalanta: gli uomini di Inzaghi sono reduci dal successo di Cremona, quelli di Gasperini dal 2-0 sulla Sampdoria.

Nel primo giorno di febbraio, doppio appuntamento con Fiorentina-Torino alle 18 e Roma-Cremonese alle 21. I viola, nello stesso quarto di tabellone del Milan, hanno l’occasione di poter giocare nuovamente in casa, visto il ranking favorevole rispetto ai granata. Sarà Daniele Doveri, della sezione AIA di Roma 1, il direttore della gara in programma allo stadio Franchi.

La partita che nelle previsioni sembra più sbilanciata è quella di mercoledì sera tra Roma e Cremonese. La vincente di Roma-Cremonese affronterà in semifinale la vincente di Fiorentina-Torino, con Inter, Atalanta, Juventus e Lazio nella parte opposta del tabellone.

A chiudere i quarti di finale sarà il match di giovedì tra Juventus e Lazio. I bianconeri hanno vissuto una domenica amara, perdendo allo Stadium contro il Monza, mentre i biancocelesti dopo il poker al Milan non sono andati oltre l’1-1 contro la Fiorentina.