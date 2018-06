Contromano urta una vettura che si ribalta: feriti trasportati a Careggi

Alla guida della vettura controsenso un fiorentino di 85 anni, sull’altro veicolo un 98enne e la badante alla guida, finiti in ospedale

Due auto coinvolte, due persone finite in ospedale, fortunatamente senza gravi conseguenze, circolazione rallentata per le operazioni di soccorso.

Ecco cosa è successo stamani nella zona di piazza della Vittoria a seguito di un incidente verificatosi intorno alle 10.15. Sul posto due pattuglie della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale una Ford Ka condotta da un 85enne, appena uscita da una autofficina, ha preso controsenso via Cesare Vanini. Arrivata all’incrocio con via Puccinotti ha urtato violentemente contro una Fiat 600. Quest’auto, che stava transitando in via Puccinotti proveniente da via Vittorio Emanuele II in direzione piazza della Vittoria, si è ribaltata e ha urtato a sua volta contro due vetture in sosta.

Alla guida della Fiat una 55enne polacca, badante del passeggero un 98enne fiorentino.

I due sono stati portati a Careggi in codice rosso declassato poi a giallo. Illeso l’85enne: la Polizia Municipale gli ha ritirato la patente in via precauzionale per lesioni stradali.