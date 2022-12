Concerto di Capodanno al Maggio: il programma

ph Marco Borrelli

Il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno si rinnova il 1° gennaio alle 11.30 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Una grande festa di affetti ed anche un segno della centralità dei giovani nella vita culturale della comunità: è questa la magia del Concerto di Capodanno, da sempre iniezione di energia per i musicisti e per coloro che si dedicano alla loro formazione.

Anche quest’anno il concerto accosta tre complessi orchestrali, alla guida dei quali si alternano quattro diversi direttori, con l’intento di offrire ai giovani musicisti approcci stilisticamente differenziati. L’apertura è affidata all’Orchestra dei Ragazzi, che Antonino Siringo guida nell’esecuzione della Marcia egizia - commissionata a Johann Strauss jr in occasione dell’apertura del Canale di Suez (1869) - e nella vivace Ouverture che apre Il ratto dal serraglio di Wolfgang Amadeus Mozart.

Si prosegue con l’Orchestra Galilei, che accoglie gli allievi dei corsi superiori: sotto la direzione di Davide Sanson ascolteremo estratti da La damnation de Faust, “légende dramatique” (come la definì il suo autore Hector Berlioz) per soli, coro e orchestra. In questa occasione vengono proposti tre brani orchestrali: Menuet des Follets, Danse des Sylphes e Marche Hongroise.

Alexander Lonquich guida invece il terzo complesso protagonista del concerto, ovvero l’Orchestra Giovanile Italiana, al suo debutto dopo le selezioni che ne hanno definito l’organico per il 2023. La Giovanile esegue l’Ouverture de Le allegre comari di Windsor, l’opera più celebre del compositore prussiano Otto Nicolai (1810-1849) e il Preludio di Hänsel und Gretel del tardoromantico Engelbert Humperdinck (1854-1921); Davide Sanson torna sul podio per dirigere la Sinfonia de I vespri siciliani di Giuseppe Verdi, ed infine Edoardo Rosadini conclude il concerto, guidando l’OGI nella celeberrima pagina L’Apprendista stregone di Paul Dukas e terminando con l’Ouverture dell’operetta Waldmeister di Johann Strauss jr.

Rete Toscana Classica trasmetterà il concerto venerdì 6 alle 20:30 e giovedì 12 gennaio alle 18:40.

La Scuola di Musica di Fiesole ringrazia la Regione Toscana e il Comune di Firenze che, con il prezioso supporto della Fondazione CR Firenze,continuano a garantire lo svolgimento di questa manifestazione così cara a tutta la cittadinanza.

Un sentito ringraziamento delll'organizzazione va al personale del Teatro del Maggio, che assicura la sua collaborazione organizzativa per la migliore riuscita del concerto.

Come sempre, per ascoltare il Concerto di Capodanno sarà necessario munirsi degli inviti, che sono in distribuzione presso Alberti, La Fenice, Ceccherini, Checcacci e Data Records.

Per informazioni: 055/597851 oppure www.scuolamusicafiesole.it