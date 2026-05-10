Codice giallo a Firenze lunedì 11 maggio per rischio vento forte

Permane un flusso di correnti umide sulla Toscana che porteranno nel pomeriggio di oggi, domenica, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale sulle zone interne centro-meridionali. Per queste zone la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valida fino alle ore 18 di oggi, domenica 10 maggio.

I temporali si sposteranno nella giornata di domani, lunedì, sulla Toscana nord occidentale e saranno accompagnati da forti venti di libeccio e da mareggiate, fino alla costa centrale. Per queste zone la Sala operativa ha emesso un’allerta di codice giallo per la giornata di domani, lunedì 11 maggio, con validità dalle 7 alle 16 per quanto riguarda il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, dalle 12 a mezzanotte per il rischio vento e dalle 18 a mezzanotte per il rischio mareggiate.

L’allerta riguarda anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Secondo le previsioni sono previsti venti di Libeccio con raffiche fino a 60-80 km/h su pianure e colline settentrionali e fino a 80-100 km/h sui crinali appenninici.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti e nelle attività all’aperto, evitando aree verdi, strade alberate e zone esposte al rischio di caduta di rami o oggetti. Particolare attenzione anche alla guida, soprattutto su viadotti e tratti esposti al vento. È inoltre consigliato mettere in sicurezza oggetti e strutture temporanee che potrebbero essere spostati dalle raffiche.