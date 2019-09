Città Metropolitana di Firenze: Consiglio senza grillini

Completati gli scrutini: 12 consiglieri per il Pd, 4 al Centrodestra per il cambiamento, 2 a Territori Beni Comuni. I nomi degli eletti

12 consiglieri per il Pd, 4 al Centrodestra per il cambiamento, 2 a Territori Beni Comuni. Completati gli scrutini dei voti espressi e le operazioni connesse per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, si può presentare la composizione della nuova Assemblea di Palazzo Medici Riccardi, presieduta dal Sindaco Dario Nardella.



Al Pd assegnati dodici seggi: entrano perciò, in ordine di preferenze espresse (in caso di parità, passa avanti il genere meno rappresentato), Brenda Barnini, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Letizia Perini, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Tommaso Triberti, Monica Marini, Lorenzo Zambini, Patrizia Bonanni, Massimo Fratini e Sandro Fallani.



Quattro seggi al 'Centrodestra per il cambiamento': Alessandro Scipioni, Filippo La Grassa, Paolo Gandola e Claudio Gemelli.



Due i seggi a 'Territori Beni Comuni': entrano Lorenzo Falchi e viene riconfermato Enrico Carpini.



Non sono entrati nel Consiglio Metropolitano di Firenze il Movimento Cinque Stelle e Liste Civiche per la Città Metropolitana.