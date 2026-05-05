Cinema, 'Ci vediamo giovedì!'

Prende il via il 7 maggio il nuovo ciclo di appuntamenti culturali di Mediateca Toscana, dal titolo “Ci vediamo giovedì!”. In programma tre presentazioni di libri, alla presenza delle autrici e degli autori, di critici e di esperti di cinema, che propongono un approfondimento su alcuni dei più rappresentativi protagonisti del cinema internazionale.

Gli incontri sono moderati e a cura dalla giornalista Elisabetta Vagaggini, di Fondazione Sistema Toscana. L’ingresso è libero, consigliata la prenotazione scrivendo a press.areacinema@fst.it.

Si comincia il 7 maggio (ore 16.30), con un omaggio a George Lucas, a soli tre giorni dallo “Star Wars Day” (celebrato in tutto il mondo il 4 maggio) e a cinquant’anni dal set di “Guerre stellari”: in programma la presentazione del libro "George Lucas. Il mito dell'immagine", di Ciro Mesti (96, rue de-La-Fontaine Edizioni, 2026). A dialogare, insieme all’autore, sarà Daniele Marseglia, critico e conduttore del programma radiofonico di Novaradio, “La settima ossessione”. L’opera vuole ricostruire la figura del cineasta californiano, presentato attraverso la sua più naturale e rilevante autorialità.

Attraverso un'analisi che intreccia biografia, poetica e contesto storico, l'opera ripercorre il cammino artistico e umano del creatore di “Star Wars”. Si indagano con pari attenzione tanto il fervore sperimentale degli esordi (in “THX 1138”), quanto la successiva nostalgia generazionale (in “American Graffiti”), matrici fondamentali per comprendere la rivoluzione culturale e industriale della New Hollywood, fino alla saga di “Star Wars”, portatrice di un universo creativo che continua a espandersi, ben oltre lo schermo, nell'immaginario collettivo di generazioni intere.

Il programma prosegue con un focus su “Lo sguardo inquieto delle registe internazionali”: giovedì 28 maggio, alle ore 16.30, si terrà la presentazione del volume "Lady cinema va in Corea. Guida femminista al K-cinema", di Caterina Liverani (Edizioni Le Plurali, 2026). L’autrice sarà in dialogo con Veronica Croce, coreanista. L’attrice e regista Emanuela Mascherini eseguirà dal vivo letture di alcuni brani del testo. L’evento è organizzato in collaborazione con il Florence Korea Film Fest.

Giovedì 11 giugno, alle 16.30, si terrà l’ultimo degli appuntamenti in programma con la presentazione del volume "KISS WITH A FIST - Il cinema di Karyn Kusama", di Mariano Mesti (Ledizioni, 2026), presentato alla presenza dell’esperta di cinema Federica Paghi e di Lorenzo Cracolici, redattore di Horroritalia24.it.