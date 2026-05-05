Ciclo di tre incontri dedicati all’Europa con Domenici

La SMS di Rifredi e la Lega SPI CGIL Quartiere 5 organizzano a Firenze un ciclo di tre incontri dedicati all’Europa, con la partecipazione di Leonardo Domenici, già parlamentare europeo, insieme a rappresentanti del mondo istituzionale, sindacale e culturale.
Gli appuntamenti, aperti alla cittadinanza, si terranno presso la SMS Rifredi (Via Vittorio Emanuele II, 303 – Firenze) alle ore 18.00 e affronteranno temi centrali per il presente e il futuro dell’Unione Europea.
Il programma:
Mercoledì 6 maggio 2026 – ore 18.00Europa e lavoroNe discutono:- Leonardo Domenici, già parlamentare europeo- Bernardo Marasco, Segretario Generale CGIL Firenze- Anna Maria Romano, Presidente Uni FinanceCoordina: Massimo Falorni (SPI CGIL Q5)
Mercoledì 13 maggio 2026 – ore 18.00Il futuro dell’Europa tra guerre e sovranismiNe discutono:- Leonardo Domenici, già parlamentare europeo- Serena Spinelli, Consigliera Regione Toscana- Alessio Gramolati, Segretario Generale SPI CGIL ToscanaCoordina: Andrea Michelle Raglianti, Presidente Commissione Welfare Quartiere 5
Mercoledì 20 maggio 2026 – ore 18.00Gli orizzonti culturali dell’EuropaNe discutono:- Leonardo Domenici, già parlamentare europeo- Giovanni Gozzini, storicoCoordina: Massimo Cervelli, storico del calcio
Gli incontri rappresentano un’occasione di confronto e approfondimento sui grandi temi europei, dal lavoro alle dinamiche geopolitiche fino agli aspetti culturali
A seguire, alle ore 19.30, è sempre prevista un’apericena (10 euro, riservata ai soci ARCI).