​Chiusura via Chiantigiana comunale dal 30 luglio

Per consentire i lavori di Publiacqua alla rete idrica

Il Comune di Firenze ed il Comune di Bagno a Ripoli avvisano della chiusura di via Chiantigiana (strada comunale) nel territorio di Firenze all'interno dell'abitato di Ponte a Ema, dall'incrocio con vicolo del Ridi all'incrocio con via di Campigliano, dal 30 luglio al 4 agosto in orario 00.00-24.00, per consentire i lavori di Publiacqua alla rete idrica.

Come viabilità alternativa, si consiglia di transitare dalla variante di via Chiantigiana esterna al centro abitato di Ponte a Ema.