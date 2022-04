Con il Progetto "Suono e Immagine" l'Accademia Chigiana torna ad essere protagonista anche nella musica per il cinema e per il settore dell'audiovisivo. È l’ultima novità firmata dalla celebre Istituzione di Siena, in collaborazione con Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana. Nasce il Chigiana Film Scoring Intensive Program, che permetterà ai 10 partecipanti della prima edizione, in programma a Siena dal 1 al 16 giugno 2022, di acquisire e sviluppare conoscenze verticali sulle applicazioni delle tecnologie digitali finalizzate alla creazione e produzione di musica e sound design per il cinema e per tutte le declinazioni dell'audiovisivo nella società contemporanea, in linea con più alti standard internazionali.

“Con l'avvio della nuova area di attività Suono e Immagine - dichiara il Presidente dell'Accademia Chigiana Carlo Rossi - la nostra Istituzione si pone in linea di continuità con la sua eredità storica e con la sua prestigiosa offerta formativa nell’ambito della musica per film, che in passato ha avuto la presenza di grandi protagonisti quali Francesco Lavagnino, Nino Rota e i premi Oscar Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bacalov. Il Chigiana Film Scoring Intensive Program è un progetto di rilevanza mondiale, con il quale il programma dei corsi dell'Accademia Chigiana, di recente arricchitosi di un ampio settore dedicato alla musica barocca, si amplia ulteriormente, raggiungendo le dimensioni tecnologiche dell'audiovisivo e delle più innovative forme di produzione sonora legate agli standard digitali.

Siena si conferma al centro delle nuove dinamiche connesse con l'integrazione delle competenze e lo sviluppo di discipline che uniscono ricerca, sperimentazione e produzione nei settori più avanzati della ricerca scientifica, dell'innovazione culturale e dello spettacolo, per favorire la crescita e il progresso di tutta la comunità e l'accesso dei giovani alle più avanzate forme di comunicazione e divulgazione della conoscenza".

Il Chigiana Film Scoring Intensive Program, si articola in tre settimane di corso intensivo con uno staff che annovera i migliori docenti e professionisti del settore, pluripremiati a livello internazionale, molti dei quali provenienti dall’industria hollywoodiana, per un totale di 80 ore. Le lezioni sono individuali e di gruppo, attraverso l’approfondimento e l’analisi delle tecniche compositive, delle tecnologie musicali, della produzione digitale – campo nel quale la Chigiana è eccellenza riconosciuta nel panorama mondiale, grazie ai corsi di Live electronics/Sound & music computing – nonché nell’ambito della post-produzione con moduli dedicati al mixing, mastering, editing e sound design. Inoltre, 17 ore sono specificamente dedicate a sessioni di registrazione realizzate con un’orchestra sinfonica di 42 elementi, grazie alla collaborazione con ORT - Orchestra della Toscana, e con un quintetto d’archi.

«Le nuove tecnologie digitali hanno aperto una nuova era nel campo dell’elaborazione del suono e dell’immagine, con esiti che non è esagerato definire rivoluzionari – spiega Nicola Sani, Direttore artistico della Chigiana a cui è affidato, insieme ad Antonio Artese, già responsabile del Chigiana Global Academy Program, il coordinamento del corso. – In particolare nel settore delle tecnologie digitali applicate al settore dello spettacolo e più specificamente del comparto dell'audiovisivo, si possono prevedere ulteriori sviluppi estremamente interessanti.

Con la nuova area di attività "Suono e Immagine", l'Accademia Chigiana intende integrare l'alta formazione in tutti i campi della musica (dalla composizione, alla direzione d'orchestra, alle tecniche esecutive strumentali, al barocco), con una specifica attività formativa nel campo del cinema e dell'audiovisivo, collegata a tutta la filiera della produzione e della distribuzione in quel settore, in grado di competere con le principali istituzioni e iniziative internazionali».

“Fondazione Sistema Toscana – afferma il presidente Iacopo Di Passio – con il progetto ‘Suono e Immagine’, realizzato insieme alla prestigiosa Accademia Chigiana di Siena, conferma e rafforza la portata della Rete infrastrutturale di Manifatture Digitali Cinema, sempre più un punto di riferimento per lo sviluppo del territorio attraverso i mestieri del cinema; la formazione di professionalità innovative, le cui radici affondano nelle tradizioni e nei saperi locali; le produzioni in campo cinematografico e audiovisivo”.

«Il nuovo progetto formativo rappresenta un importante arricchimento dell'offerta culturale della Regione, con sviluppi di grande appeal per il mondo del cinema e dell’audiovisivo. L’obiettivo è quello di sviluppare delle competenze rare e specialistiche, particolarmente apprezzate dalle case di produzione, favorendo l’avvio alla carriera di giovani talenti che desiderano lavorare nell’ambito delle discipline dell’audiovisivo – sottolinea Stefania Ippoliti, alla guida di Toscana Film Commission.

– In questi anni Toscana Film Commission ha dato vita a numerosi progetti per favorire lo sviluppo di produzioni di qualità sul territorio regionale. Grazie alla Rete di Manifatture Digitali Cinema (a Prato, Pisa, Pistoia e d’ora in poi anche a Siena), Toscana Film Commission opera per creare nella regione infrastrutture e progetti che declinino nel cinema e nell’audiovisivo le vocazioni produttive, artigianali, artistiche e creative del territorio. La collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana corona oggi un progetto di assoluto prestigio e realizza sul territorio toscano una realtà d’eccellenza in ambito audiovisivo unica in Italia e con tutte le carte in regola per porsi quale punto di riferimento anche in ambito internazionale».

I docenti coinvolti nel programma sono tutti professionisti internazionali pluripremiati ed educatori esperti nelle migliori istituzioni accademiche, attivi negli Stati Uniti e in Europa: Patrick Kirst, compositore e arrangiatore, Direttore dello Screen Scoring Program presso la Thornton School of Music – University of Southern California, parte integrante della fiorente industria dei media di Los Angeles; Pete Anthony, orchestratore, arrangiatore e direttore d’orchestra a Los Angeles con all’attivo oltre 400 film e produzioni con i migliori compositori di Hollywood; Alessio Miraglia, produttore, compositore e ingegnere del suono, protagonista di film internazionali e produzioni Netflix e Disney; Marco Beltrami, compositore e direttore d’orchestra americano, autore di colonne sonore di film e serie televisive; Lawrence Shragge, pluripremiato esploratore musicale, autore di 165 colonne sonore; Marco Streccioni, ingegnere del suono e guru della registrazione in studio per grandi orchestre, storico collaboratore di Ennio Morricone e collaboratore con il centro di produzione RAI di Roma e con la Sofia Record Factory; Tim Starnes, produttore, editore musicale, mixer e compositore.

Ha lavorato a Il Signore degli Anelli e King Kong.

«Nel processo d’ideazione, programmazione e strutturazione del corso – spiega Antonio Artese, coordinatore del corso – si è tenuto conto di un’estesa analisi di benchmarking effettuata sui principali corsi offerti da istituzioni accademiche internazionali accreditate e da enti privati, tra i quali i master della celebre USC Thornton School of Music di Los Angeles, del Berklee College of Music di Boston, della New York University Steinhardt School of Music o del Royal College of Music di Londra».

Il corso è aperto a un massimo di 10 partecipanti, che abbiano compiuto 18 anni e senza limiti di età e prevede un costo di 2.000 euro. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 maggio 2022 (prima scadenza il 22 aprile). Subito dopo la scadenza verrà comunicato l'esito delle ammissioni.

Alla fine del corso, oltre ad aver esplorato le tecniche compositive e di orchestrazione, ogni partecipante produrrà̀ due video-promo di 3 minuti con musiche originali, che saranno oggetto di due registrazioni professionali con quintetto d’archi e con orchestra sinfonica. I lavori realizzati nella prima edizione dei corsi saranno immediatamente fruibili per il pubblico e presentati in un'emozionante serata conclusiva del corso.

Il Film Scoring Intensive Program è il primo di una serie di moduli del nuovo progetto "Suono e Immagine" con l’obiettivo di avviare collaborazioni professionali nazionali e internazionali. Un particolare ringraziamento va ai partner coinvolti: Fondazione Sistema Toscana, con Toscana Film Commission e Manifatture Digitali Cinema, University of Southern California, Orchestra della Toscana – ORT, insieme ai partner istituzionali Regione Toscana, Comune di Siena e Fondazione Monte dei Paschi di Siena, oltre ai partner tecnici Virus Studio e Adam Audio.

Per tutte le informazioni e per partecipare alla selezione: https://filmscoring.chigiana.org/?lang=it

Ogni ulteriore informazione è specificata al link: https://filmscoring.chigiana.org/iscrizioni/?lang=it