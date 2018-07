Cessa l'allerta meteo prevista oggi a Firenze

Era stata segnalata per oggi dalle 12 alle 20

Cessa l'allerta meteo a Firenze segnalata per il 27 luglio dalle 12 alle 20. Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona (nella mappa segnalata come A3) che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Secondo il Cfr il codice torna ad essere verde: non sono previsti fenomeni intensi e pericolosi sia oggi che domani, sabato 28 luglio.