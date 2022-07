Certaldo: la Mercantia intima e suggestiva dei Giardini Segreti

CERTALDO – Manca meno di una settimana alla XXXIV edizione di Mercantia, il Festival internazionale del Quarto Teatro in programma a Certaldo (FI) dal 13 al 16 luglio. Anche quest’anno sono in programma tanti spettacoli, installazioni e artigianato, con artisti di fama internazionale, pronti ad invadere il centro storico della città.

La kermesse può essere vissuta in vari modi e su vari livelli. È possibile lasciarsi incantare dalle performance che rendono uniche le torri, le terrazze e i tetti, oppure farsi coinvolgere dalle esibizioni che avvengono per le vie e nelle piazze. E infine, è possibile godersi il festival in una dimensione intima, quasi nascosta, distaccandosi dalla folla per rientrare nel vivo della manifestazione con occhi e animo nuovi. Quest’ultima è la Mercantia dei Giardini Segreti, che quest’anno tornano ad avere un ruolo centrale in grado di trasportare lo spettatore in un’atmosfera unica e suggestiva.

A Palazzo Pretorio si alterneranno Fellini Zirkus di Cappello Rosso (nella prigione delle donne), spettacolo di marionette liberamente ispirato al mondo visionario e poetico di Federico Fellini, e il Viaggio nello spazio di Reschini Eventi (Giardino della casa del tè), un’incredibile esperienza di realtà visuale in 3D. Sempre a Palazzo Pretorio, nella cappellina, ci sarà inoltre lo spettacolo La cacciatrice d’astri di Coppelia Theater, che prende spunto dai quadri di Remedios Varo per una rappresentazione misteriosa, romantica e ironica, che annienta la distanza tra spettatore e marionette.

Nel giardino di Casa Boccaccio sarà possibile ammirare Echo, l'ode alla luna ideata da Alessandro Gigli, con la coreografia della Compagnia degli Istanti, creata appositamente per questa location.

Infine nel sotterraneo del Convento degli Agostiniani ci sarà Memorie di una lunatica, il racconto di un viaggio nell’impossibile, quello di una donna che entra in simbiosi con la Luna, interpretata da Benedetta Giuntini e ispirata a Samantha Cristoforetti. Una produzione originale, realizzata ad hoc per il festival.

Tutti gli spettacoli dei Giardini Segreti si possono prenotare direttamente sul posto.

Mercantia, XXXIV Festival Internazionale del Quarto Teatro, si svolge a Certaldo dal 13 al 16 luglio 2022 con il patrocinio di MiC - Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Confcommercio - Imprese per l’Italia Provincia di Firenze, CNA Firenze metropolitana, comprensorio empolese valdelsa e AGIS Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.