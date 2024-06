'Casa della salute animale con nuovi servizi'

In Viale Corsica 4, esiste da decenni il Servizio di veterinaria della Usl Toscana Centro che si occupa delle più svariate pratiche amministrative e sanitarie, per gli animali da affezione: gatti, cani e persino furetti. Dal passaporto europeo, al microchip, ai documenti per il passaggio di proprietà, al trasferimento del proprietario da una Usl ad un’altra, sino a procedure burocratiche e veterinarie complesse e non per ultimo laformazione e lo sviluppo della pet therapy in marito ospedaliero.

"Un servizio che viene erogato - spiega Saverio Pepe Candidato Quartiere 5 Lista Sara Funaro - tramite personale sottodimensionato nel numero, conprenotazioni per l’accesso tramite CUP, che sono lunghe e spesso creano gravi disagi agli utenti ma anche e sopratutto ai dipendenti Usl impiegati nel servizio.

E’ necessario il potenziamento di questa struttura, con apertura al pubblico, sottoforma di “CASA DELLA SALUTE ANIMALE”. Non solo per facilitare l’accesso alle pratiche amministrative ma anche per avere informazioni e coordinare i vari servizi privati e le associazioni animaliste presenti sul quartiere. Dunque più servizi, apertura al pubblico, aumento del personale, anche tramite l’utilizzo del Servizio Civile Comunale e dei laureandi in Veterinaria", conclude Pepe.

