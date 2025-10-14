Carabinieri uccisi a Padova, lo sgomento di Santarelli

“Marco Piffari, 56 anni, luogotenente con carica speciale al comando della Squadra operativa di supporto del Quarto Battaglione Veneto, il brigadiere capo Valerio Daprà, anche lui 56 anni, e il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni. Tre vittime di una follia omicida la cui efferatezza lascia sgomenti. Quanto accaduto a Padova è di una gravità enorme. Non possiamo non esprimere a titolo personale e per il partito che rappresento profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime, servitori dello Stato morti mentre compivano il loro dovere”.

Lo dichiara Luca Santarelli, coordinatore del Gruppo Misto-Noi Moderati