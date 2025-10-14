Cronaca

Carabinieri uccisi a Padova, lo sgomento di Santarelli

"Profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime"

Redazione Nove da Firenze
14 Ottobre 2025 18:14
“Marco Piffari, 56 anni, luogotenente con carica speciale al comando della Squadra operativa di supporto del Quarto Battaglione Veneto, il brigadiere capo Valerio Daprà, anche lui 56 anni, e il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni. Tre vittime di una follia omicida la cui efferatezza lascia sgomenti. Quanto accaduto a Padova è di una gravità enorme. Non possiamo non esprimere a titolo personale e per il partito che rappresento profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime, servitori dello Stato morti mentre compivano il loro dovere”.

Lo dichiara Luca Santarelli, coordinatore del Gruppo Misto-Noi Moderati 

