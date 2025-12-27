Capodanno 2026: Firenze tra le città più gettonate

Piazze ancora protagoniste del San Silvestro fiorentino. Non solo in piazza Santa Croce dove si svolgerà l’evento clou in collaborazione con Sky, ma anche piazza Santissima Annunziata, piazza del Carmine e piazza Signoria ospiteranno musica e spettacoli per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. E sul versante sicurezza, il 31 dicembre sarà attivato 'Centro operativo comunale' di Protezione Civile e l’Amministrazione sta predisponendo le ordinanze di divieto di contenitori in vetro ed esplosione dei “botti” già istituite lo scorso anno.

PIAZZA SANTA CROCE CUORE DEGLI EVENTI

La serata in piazza Santa Croce, promossa dal Comune di Firenze organizzato da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky e che ha come main sponsor Plures, porterà sul palco alcuni tra i protagonisti più significativi della scena musicale italiana contemporanea. Ad animare la serata saranno Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica, deejay che ha segnato la musica pop italiana degli ultimi decenni e protagonista al tavolo dei giudici delle ultime due edizioni di X Factor, i Tiromancino, storica band guidata da Federico Zampaglione, da sempre capace di coniugare ricerca sonora e raffinatezza descrittiva, Franco126, una delle voci più riconoscibili e carismatiche del nuovo cantautorato indie, SARAFINE, cantautrice e produttrice capace di coniugare sonorità elettroniche e pop in un mix originale ed esplosivo e due delle rivelazioni di X Factor 2025, LAYANA e TOMASI, apprezzati per la loro forza interpretativa nello show musicale di Sky.

Ad aprire e chiudere l’evento, pensato per accogliere il pubblico e accompagnarlo fino al termine dei festeggiamenti, l’esclusivo DJ set di Lele Sacchi, che ha fatto scatenare e vibrare i migliori club in giro per il mondo. L’evento avrà inizio alle 21.00 e si concluderà alle 1.00, articolandosi in tre momenti principali. Il dj set in apertura e chiusura. Al centro della serata, uno show musicale dal vivo che vedrà alternarsi gli artisti sul palco con set di brani e momenti di dialogo e racconto.

La conduzione della serata sarà affidata a Leo Di Bello, volto di Sky Sport, che accompagnerà il pubblico nel corso dell’evento, intrecciando musica e parole.

Il concerto di Piazza Santa Croce, parte del ‘Capodanno a Firenze 2026’, è realizzato da Sky Content Factory e sarà trasmesso anche in diretta TV sui canali 501 e 251 di Sky e in streaming sul sito di Sky TG24. Main Partner dell’evento è Plures, insieme ai Partner SAP, Lutech, Almaviva e Nord Engineering Spa e al Partner Tecnico Polestar.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

In piazza Santissima Annunziata nel Loggiato dello Spedale degli Innocenti il protagonista sarà il concerto “Gospel Symphony – Firenze canta il Nuovo Anno”, a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Un appuntamento che unisce la potenza delle voci gospel alla raffinatezza della musica cameristica, in una cornice rinascimentale di straordinaria bellezza. Sul palco, dalle ore 22.30 alle 01.00, si alterneranno due cori di eccellenza – The Pilgrims Gospel Choir e Light Gospel Choir – insieme all’ensemble orchestrale, per un viaggio musicale tra spiritual a cappella, gospel tradizionale e moderno, fino a sorprendenti reinterpretazioni pop/rock. Un grande abbraccio sonoro per accogliere il nuovo anno con energia, gioia e condivisione.

In piazza del Carmine spazio al jazz con “Piazza del Carmine in Jazz”, organizzato dall’Associazione Music Pool. Dalle ore 22.30 alle 00.45, il sagrato della Chiesa del Carmine diventerà palcoscenico per il gruppo Nico Gori Young Lions, affiancato da un ospite d’eccezione: Fabrizio Bosso, tra i più acclamati trombettisti a livello internazionale. Una serata all’insegna dello swing e del bebop, tra tradizione americana, composizioni originali e incursioni nella musica brasiliana, per un Capodanno che celebra la qualità e la varietà dei linguaggi musicali. Due eventi pensati per coinvolgere cittadini e turisti, valorizzando la musica come strumento di incontro e festa. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Infine, countdown anche in piazza della Signoria dove, in prossimità della mezzanotte si potrà assistere ad uno spettacolare conto alla rovescia proiettato sulla facciata di Palazzo Vecchio insieme al videomapping d’artista di Florence Lights Up curato dalla Fondazione MUS.E.