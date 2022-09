Campagna elettorale: comincia l'ultima settimana

Manca ormai poco alla consultazione per le Elezioni politiche 2022 che si svolgeranno domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23. I cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento della Repubblica Italiana. Per l’elezione della Camera dei Deputati e per la prima volta al Senato voteranno tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che abbiano compiuto 18 anni di età al 25 settembre.

Una camminata nel cuore di Massa, sulle tracce della Resistenza, per incontrare i cittadini e parlare di salario minimo, reddito di cittadinanza, scuola pubblica, ambiente e diritti, “perché i veri progressisti siamo noi del Movimento5Stelle”: parola di Roberto Fico, presidente della Camera, ospite ieri a Massa di una serie di iniziative organizzate dal Movimento 5 Stelle con i candidati Riccardo Ricciardi, Elda Baldi, Manuela Bellandi e Fiammetta Tavosanis alla presenza della senatrice Laura Bottici, della consigliera comunale Luana Mencarelli e degli attivisti locali.

E proprio il vicepresidente del Movimento 5 Stelle ha fatto da “padrone di casa”, accompagnando il presidente Fico alla scoperta dei luoghi della Memoria del centro città: dalla targa commemorativa presso la sede di Palazzo Civico che celebra la Medaglia d’oro al Merito Civile attribuita a Massa per il suo ruolo nella lotta di Liberazione, alla stele del partigiano Arnaldo Pegollo, martire della Resistenza, in Piazza Aranci. Un percorso che ha permesso a Roberto Fico e ai candidati di incontrare i cittadini e confrontarsi con loro sulle priorità del Movimento a difesa dei diritti dei cittadini, dell’ambiente e a tutela dei tanti che oggi soffrono i contraccolpi del caro-bollette.

La giornata si è conclusa in piazza Garibaldi con un dibattito pubblico e un momento di confronto dedicato alle associazioni giovanili e ai temi dell’ambiente e della transizione ecologica.

Oggi Luigi de Magistris (Unione popolare) era a Firenze, in piazza Poggi, davanti a 250 persone: "Il sistema usa l'emergenza per far passare uno stato d'eccezione costante. Non per risolvere l'emergenza ma per far mangiare il sistema aggravando l"emergenza stessa. Cingolani, il super ministero voluto tra gli altri dai 5 stelle, ha affermato che non è il tempo di pensare alla natura (riferendosi alla crisi energetica) e sponsorizzando i nuovi rigassificatori. Tutti a parole, 5 stelle compresi, dicono di essere per la transizione ecologica ma poi si investe in un'opera inutile, dannosa e pericolosa, voluta dalla stessa Meloni. Unione popolare nasce per contrastare la borghesia mafiosa che utilizza il denaro pubblico del Pnrr per cementare vecchi e nuovi privilegi. Noi vogliamo mettere insieme il popolo che vuole attuare veramente la Costituzione".

Al comizio hanno preso parola Francesca conti senato uninominale Firenze e plurinominale senato, Yana Ehm capolista pluri-camera Firenze e Pisa, Samuela Marconcini, uninominale Camera Scandicci, Stefano Cecchi uninominale camera Firenze.

Questa mattina all'Isola d'Elba i candidati di Forza Italia alle prossime elezioni Deborah Bergamini, deputata e Sottosegretario di Stato ai rapporti col Parlamento,, i senatori Massimo Mallegni e Roberto Berardi e la candidata al collegio uninominale di Livorno, Chiara Tenerini, hanno partecipato ad un incontro pubblico con i cittadini elbani organizzato dagli esponenti locali di Forza Italia. I problemi principali emersi durante il confronto riguardano i trasporti, ancora troppo deficitari per la terza isola d'Italia, la sanità, le tasse e la programmata chiusura del tribunale dell’isola. Disagi da affrontare immediatamente per gli oltre trentamila residenti elbani, e per evitare lo spopolamento dell’isola.

Questo voto è fondamentale per il nostro Paese – hanno ricordato i candidati di Forza Italia – I disservizi, le tasse altissime, la disattenzione per la cultura e il turismo dimostrate dalla sinistra in questa regione e in questo territorio si possono sconfiggere solo mandando al governo il centrodestra. E scegliendo Forza Italia in particolar modo, perché noi, da sempre, siamo il partito degli imprenditori, degli artigiani, dei liberi professionisti. Ma siamo anche quelli che, come partito membro del Partito Popolare Europeo, hanno le maggiori possibilità di incidere sulle scelte che la Commissione Europea dovrà fare nei prossimi mesi per ridurre il costo dell’energia ed arrivare all’autosufficienza. L’esito delle prossime elezioni potrà essere un viatico per cambiare poi le amministrazioni comunali, da sempre di colore rosso, nel 2023, nel 2024 ed infine conquistare anche la Regione nel 2025.”

Domani Matteo Renzi sarà a Pontedera, Livorno e Prato. Alle ore 11.00 “discorso sul lavoro” a Pontedera presso la piazza antistante al museo Piaggio, via Piaggio 7 Pontedera (PI). Alle ore 13.00 a Livorno all'Hotel Granduca in piazza del Pamiglione. Alle ore 18.00 manifestazione elettorale a Prato, in piazza del Pesce.

“Nel 2016 Enrico Rossi annunciò la firma del Patto per la Toscana: allargamento dell’ aeroporto di Firenze, infrastrutture, termovalorizzatore. Oggi il Pd sposa le idee di Fratoianni e dei signori del no” così in una nota il senatore di Italia Viva Francesco Bonifazi.

Tra gli appuntamenti di domani, lunedì 19 settembre, Federico Gianassi, candidato del centrosinistra nel collegio uninominale della Camera dei deputati per la Città di Firenze, sarà alle ore 18 all'appuntamento "Incontriamoci!" con Cristina Giachi ed Andrea Vannucci (spazio Soul Kitchen c/o Manifattura Tabacchi), mentre alle ore 21 interverrà all'incontro della MaratonaDem "Dalla parte giusta" (Oasi Parterre) con, tra gli altri, Serena Spinelli ed Arturo Scotto.

Alle ore 9:00 all'ITT Marco Polo confronto tra i candidati alle elezioni Politiche organizzato dall'istituto fiorentino.

Incontri sul territorio, tra case popolari e i commercianti, che stanno soffrendo da anni la crisi economica. Sono questi gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni di Mariagrazia Interno’, vicecoordinatrice regionale di Forza Italia e candidata nel collegio plurinominale 03 della Camera. Martedì 20 settembre, al mattino, volantinaggio al Mercato delle Cascine, mentre alle 18:30, è in programma un appuntamento con i residenti delle case popolari di viale Canova. Mercoledì 21 alle 10:00 la candidata forzista incontrerà i commercianti del Ponte Vecchio. Giovedì 22 settembre, è previsto un giro dalle 10:00 del mattino tra i commercianti di via Gioberti, via de' Neri, fino ad arrivare a San Lorenzo e al Mercato Centrale.