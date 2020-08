Calendario Serie A, mercoledì il sorteggio

Confermata la data di inizio: sabato 19 settembre. La Nazionale riparte da Firenze: venerdì prossimo 4 settembre debutto in Nations League contro la Bosnia

Si avvicina il ritorno della serie A: oggi la conferma ufficiale della data di inizio già trapelata, sabato 19 settembre, e l'annuncio del giorno del sorteggio: avverrà mercoledì 2 settembre.

Torna anche la Nazionale maggiore: il primo impegno ufficiale post sospensione Covid è in programma a Firenze venerdì 4 settembre (ore 20,45 diretta Rai1) contro la Bosnia di Dzeko. Tra i viola sono convocati Chiesa e Castrovilli oltre a Biraghi la cui situazione come noto è in divenire.