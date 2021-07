Calcio Storico Fiorentino, assegnati i diritti tv

ph Zani

I diritti televisivi del Calcio Storico Fiorentino per la trasmissione in chiaro sul digitale terrestre, sul territorio della regione Toscana, per i prossimi tre anni, sono stati assegnati, a seguito di un bando pubblico all’Associazione temporanea d’impresa composta dalle emittenti Toscana Tv e Tele Iride.

Le due televisioni debutteranno nell’edizione 2021 con la trasmissione della diretta di Azzurri – Verdi in programma sabato 11 settembre.

“Sono soddisfatto del successo che ha ottenuto il bando regionale, un’assegnazione che consentirà ai fiorentini e ai toscani di vedere la finale in tv e che conferma ancora una volta il grande interesse e il successo che il Calcio Storico ha saputo suscitare in questi anni”. Così il presidente del Calcio Storico Fiorentino e delegato del sindaco alle Tradizioni Popolari, Michele Pierguidi.

“A causa della pandemia – ha aggiunto Pierguidi – quest’anno dovremo giocare senza pubblico e senza tribune; questo però ci permetterà di offrire immagini mai viste della partita, realizzate in alta definizione con un maggior numero di telecamere. È un’occasione unica e che speriamo resti unica, perché vogliamo tornare a giocare con il pubblico. In questo difficile 2021 la diretta tv è l’unica possibilità che abbiamo per far vedere il Calcio ai suoi tanti appassionati. Abbiamo cercato di farlo al meglio e siamo certi che lo spettacolo sarà bellissimo e irripetibile”.