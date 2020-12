Busta con proiettile per un sindacalista Cgil

Massimo Braccini, segretario FIOM Toscana, vittima del grave atto intimidatorio. Solidarietà e rabbia: "Non ci faremo intimidire"

Massimo Braccini, segretario della FIOM Toscana, è stato vittima di un grave atto intimidatorio. Nella giornata di ieri ha ricevuto una busta con proiettile.

“Gravissima l’intimidazione al nostro Massimo Braccini, segretario generale della Fiom Cgil Toscana, che ieri si è visto recapitare nella propria abitazione una lettera con dentro un proiettile.

A lui e alla Fiom va la totale vicinanza e la solidarietà mia e, mio tramite, di tutti gli organismi dirigenti della Confederazione, delle iscritte e degli iscritti della Cgil.

Nel mentre condanniamo ogni forma di violenza diciamo chiaramente che non ci faremo intimidire, la nostra azione per il lavoro, per i diritti, per la democrazia continua e si rafforza”, dichiara Dalida Angelini. segretaria generale Cgil Toscana

"Tutta la nostra solidarietà a Massimo Braccini, segretario della FIOM Toscana.

La busta con proiettile che ha ricevuto, ieri, è un atto gravissimo e inaccettabile.

Nessuno pensi che si possa intimidire il sindacato con tali gesti.

I compagni e le compagne di Sinistra Italiana Toscana saranno al fianco di Braccini e della Fiom-Cgil", si legge in una nota.