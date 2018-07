​Bus turistici, la Polizia Municipale multa quattro pullman 

L’Autoreparto in azione stamani su lungarno della Zecca Vecchia

Tre pullman italiani e uno straniero multati. È questo l’esito dei controlli effettuati stamani dalla Polizia Municipale in lungarno della Zecca Vecchio. Obiettivo verificare l’osservanza delle regole in materia di ticket di ingresso alla ztl per i bus turistici. Gli agenti dell’Autoreparto hanno sottoposto ad accertamenti complessivamente 6 pullman, di cui 5 italiani e uno bulgaro.



Tre bus italiani e quello straniero sono stati sanzionati per mancanza del permesso per l’accesso alla ztl: oltre alla sanzione da 85 euro bus sono stati inviati al check point di Firenze Sud per il pagamento del ticket.