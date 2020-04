Buoni spesa, Nardella invita i fiorentini alla calma

foto Agenzia Dire

Il sindaco su Facebook: "Non è che chi chiama per primo ottiene il buono: capisco la situazione di emergenza, allarme e in certi casi di disperazione, però invito tutti ad essere un attimo pazienti. Siamo attrezzati per distribuire questi circa 7.000 buoni in questa settimana"

(DIRE) Firenze, 7 apr. - La distribuzione dei due milioni di buoni spesa "non è il click day". Ieri, quando alle 21 le richieste erano quasi 1.700, "nelle prime due ore" del servizio "abbiamo avuto 700 telefonate, ma non è che chi chiama per primo ottiene il buono: capisco la situazione di emergenza, allarme e in certi casi di disperazione, però invito tutti ad essere un attimo pazienti". Lo chiede il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nella diretta Facebook "in 30 minuti', promossa dai consiglieri del gruppo regionale del Pd toscano.

"Abbiamo i centralini che sono sotto pressione. Li stiamo potenziando, ma aiutateci: se non prendete la linea oggi, chiamate domani mattina. Stiamo cercando di gestire tutte le richieste", ma i fiorentini possono "stare tranquilli perché siamo attrezzati per distribuire questi circa 7.000 buoni nell'arco di questa settimana, massimo una decina di giorni".

(Dig/ Dire)