Boschi ministro, il Governo tornerà a parlare toscano?

Trattative in corso: nell'eventuale esecutivo "Conte 3" potrebbe entrare l'avvocatessa aretina capogruppo di Italia Viva alla Camera ed ex ministro per le Riforme costituzionali con Matteo Renzi

Sono ore decisive per la politica italiana e per l'attuale compagine di governo. Da molti giorni il "Conte 2" pare avere le ore contate e sono in corso frenetiche trattative per dare all'Italia un nuovo esecutivo, forse con lo stesso premier ma con diversi ministri e deleghe cambiati.

Uno dei nomi più gettonati in queste ore è quello di Maria Elena Boschi, l'avvocatessa aretina attualmente capogruppo di Italia Viva alla Camera ed ex ministro per le Riforme Costituzionali nel Governo Renzi.

Se la Boschi entrasse nel nuovo governo, l'esecutivo tornerebbe a parlare toscano: infatti nell'attuale compagine di Conte non figura nessun ministro della nostra regione. Vedremo.