Borgo San Lorenzo, pronta la nuova Piazza Dante: le foto

Dopo la riqualificazione dei giardini, nuovo marciapiede e nuova luce per il Palazzo comunale

FOTOGRAFIE. Pronta la nuova Piazza Dante. Continua l'impegno dell'amministrazione di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, sulle piazze del capoluogo: dopo la sistemazione dei giardini con il ripristino dei vialetti interni e la sistemazione dei cordoli, conclusi i lavori per il nuovo marciapiede davanti al Palazzo comunale, con la messa in sicurezza e sistemazione della terrazza e della scalinata, oltre ad una nuova illuminazione.

Un intervento, dal costo complessivo di circa 220mila Euro compreso quello sui giardini, che ha permesso anche l’ampliamento della sede stradale, e il rifacimento dell'asfalto in quel tratto. Pietra e calcestruzzo architettonico i materiali utilizzati.