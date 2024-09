Biglietti delle sfide viola contro Lazio e Milan: le info

Tutte le info per acquistare i biglietti delle prossime due gare casalinghe: dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Fiorentina torna infatti al Franchi per due big match: domenica 22 settembre con la Lazio alle 12.30 e in posticipo serale con il Milan domenica 6 ottobre alle 20.45.

I biglietti di entrambe le gare saranno in vendita da domani mercoledì 11 settembre alle ore 12.00 fino al giorno gara, con 3 fasi temporali distinte:

FASE 1 PROMO EX ABBONATO 23-24

Tariffa dedicata riservata agli abbonati della stagione 23-24: obbligo di acquisto con la propria tessera InViola Card Premium/Gold (per gli Under 14 acquisto contestuale senza obbligo di tessera).

FASE 2 PROMO GENERAZIONE VIOLA (per la Lazio dal 13/09 ore 14.00 – per il Milan dal 16/09 ore 12.00).

Tariffa riservata ai tifosi fidelizzati: obbligo di acquisto con tessera InViola Card Premium/Gold in tutti i settori dello stadio ad eccezione dei settori di Tribuna VIP, Tribuna d’Onore e Poltronissima (esclusi gli Under 14 e turisti stranieri)

FASE 3 MATCH DAY

Tariffe disponibili il giorno gara: obbligo di acquisto con tessera InViola Card Premium/Gold in tutti i settori dello stadio ad eccezione dei settori di Tribuna VIP, Tribuna d’Onore e Poltronissima (esclusi gli Under 14 e turisti stranieri)

Il settore OSPITI (identificato nel settore di Curva Esterna CE1) a causa dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Franchi, sarà a capienza ridotta e la vendita inizierà il giorno 16 settembre per la gara con la Lazio e il giorno 30 settembre per la partita del Milan.

ACQUISTO ESCLUSIVAMENTE CON INVIOLA PREMIUM/GOLD CARD:

Per procedere all’acquisto dei settori locali è necessario che ogni titolare di biglietto (esclusi gli Under 14) sia in possesso di INVIOLA PREMIUM/GOLD CARD ad eccezione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.

Se non tutti i titolari dei biglietti ne sono in possesso CLICCARE QUI per sottoscriverla.

Per i residenti nella regione Toscana sarà possibile acquistare i biglietti senza obbligo di tessera, presso il Fiorentina Point o contattandolo all’indirizzo mail fiorentinapoint@acffiorentina.it

I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina Biglietti , presso il FiorentinaPoint ,su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket, fino ad esaurimento della disponibilità dei posti in riferimento alla capienza ridotta per i lavori di ristrutturazione.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi cliccare qui (https://www.bigliettifiorentina.com/)