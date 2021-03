Bagno a Ripoli, le news del Comune arrivano su Whatsapp

Un nuovo interessante servizio al passo con i tempi

Le notizie del Comune? Adesso arrivano anche su Whatsapp. È attivo da oggi il nuovo canale voluto dall’amministrazione ripolese per consentire ai cittadini di essere sempre aggiornati su info, appuntamenti e servizi. Per iscriversi è sufficiente salvare in rubrica il numero 3336125537 e successivamente inviargli un messaggio Whatsapp con scritto “Iscrizione”.

“È dovere della pubblica amministrazione fornire una comunicazione trasparente e il più possibile capillare, stando al passo coi tempi e ricorrendo a tutti gli strumenti forniti dalla tecnologia diventati di uso quotidiano. Una necessità tanto più grande in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo. Whatsapp è un’applicazione presente sugli smartphone della maggior parte dei cittadini, anche di moltissimi anziani, e da oggi per chi vuole è un canale in più per ricevere informazioni dal Comune sul proprio telefonino in maniera veloce e gratuita. Un modo per essere ancora più vicini ai nostri cittadini e tempestivi nelle comunicazioni”, spiega il sindaco Francesco Casini.

“Questo nuovo servizio – dichiara l’assessora alla comunicazione Francesca Cellini – va ad aggiungersi in modo complementare agli altri canali di comunicazione del Comune: sito ufficiale, newsletter, pagina Facebook, canale YouTube e app Bagno a Ripoli. Così vogliamo fornire uno strumento in più per restare aggiornati in tempo reale sulle novità più importanti per i nostri cittadini”.

Iscrivendosi al canale Whatsapp del Comune, i cittadini potranno ricevere messaggi su servizi di pubblica utilità, comunicazioni su eventi e iniziative, scadenze comunali, ma anche comunicazioni di emergenza. Il servizio è in sola uscita, il canale WhatsApp sarà utilizzato esclusivamente dal Comune verso i cittadini.

Per accedere al servizio occorrono pochi passi: salvare il numero telefonico 333 612 5537 tra i propri contatti; inviare al numero tramite WhatsApp (non Sms!) un messaggio con scritto “Iscrizione”.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, un gruppo WhatsApp in cui gli utenti non possono vedere gli altri contatti, così da consentire la privacy dei cittadini. Per cancellarsi dal servizio sarà sufficiente inviare un messaggio Whatsapp con scritto “Cancellazione”.