Automobile nuova o usata? Le scelte dei consumatori in Toscana

In Toscana quando si cambia macchina sempre più attenzione al budget, macchina nuova o usata?

Tra le regioni italiane è proprio la Toscana una di quelle che riescono a trainare il mercato dell’auto, più vivo che mai in questa parte della Penisola. Tra tutte le province la città più attiva è in realtà il capoluogo Firenze, dove si registra anche un picco di vendita di auto elettriche.

Si tratta, dunque, di un mercato molto attento all’innovazione e dove si stanno scoprendo tutti i vantaggi derivanti da una circolazione con veicoli a emissioni zero come quelli elettrici, per questo cominciano ad abbondare in città anche i punti di rifornimento elettrici.

Questi sono dati incoraggiamenti soprattutto per contrastare l’inquinamento e le polveri sottili nelle città italiane. Ma tolta questa fascia di consumatori “green” con un budget di spesa superiore alla media, quali sono le auto più convenienti da acquistare in Toscana? Conviene di più affidarsi alle nuove produzioni oppure a un usato garantito?

La risposta non sempre è chiara e molto dipende dalle esigenze di chi acquista.

Da cosa dipendono le scelte sull’auto in Toscana?

Come dichiarato dalla maggior parte dei consumatori non solo il Toscana ma in Italia: il fattore che conta di più è certamente il budget di spesa da allocare per l’acquisto di una macchina. Come è lecito aspettarsi, tutti coloro che dispongono di un budget superiore si spostano verso auto nuove e sempre più spesso verso l’elettrico.

Chi propende per l’usato tende a valutare bene la sua scelta prima di comprare a causa del fatto che si vuole accertare della durabilità e affidabilità del veicolo prima di comprare per questo spesso ci si affida a servizi online come questo: vendita auto usate Hertz Rent2Buy . Qui è possibile fare comparazioni, valutare i prezzi e soprattutto effettuare un test drive di tre giorni per essere certi dell'acquisto.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=BOMrtQwW2I8

Quali sono i “pro” del mercato dell’usato?

Le auto usate poco possono avere ancora tutte le garanzie del caso

Il prezzo di acquisto permette un risparmio notevole rispetto all’acquisto di un’auto nuova

Compare auto usate libera da preoccupazioni eccessive legate graffi e ammaccature della carrozzeria.

L’auto usata può essere “garantita” dal rivenditore, in alcuni casi si ricevono pacchetti di assistenza a lungo termine.

I pezzi di ricambio dell’auto sono molto meno costosi e più facili da reperire rispetto a quelli di auto appena uscite sul mercato.

D’altro canto, anche l’auto nuova offre i suoi vantaggi in termini di affidabilità e sicurezza di conducente e passeggeri. L’auto può essere personalizzata a piacimento per colore e finiture e infine non bisogna dimenticare che i nuovi modelli hanno consumi inferiori che portano a risparmio di lungo termine.

Nuovi dati e conclusioni potranno essere tratti soltanto assistendo alle future evoluzioni del mercato dell’auto, per ora restano questi i fattori che incidono maggiormente nelle scelte dei consumatori.