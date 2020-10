Intervento della Polizia Municipale

Si è fermato in via Pistoiese nei pressi dell’incrocio con via del Pesciolino. Si tratta di un autocarro che si è guastato intorno alle 11.40 bloccando la viabilità in ingresso città. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, il veicolo è stato riparato sul posto e ha ripreso la marcia poco dopo le 12.30.