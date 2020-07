Autocarro danneggia sottopasso ferroviario: le foto

Via Lanzi, strada chiusa fino alle 11. Intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale per il rischio caduta di una porzione di rivestimento

Urta il sottopasso ferroviario di via Lanzi danneggiandolo e provocando il distacco di una porzione di rivestimento a rischio caduta e per questo è scattato l’intervento di Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. É successo stamani intorno alle 9.30. Un grosso autocarro con gru mentre stava transitando nel sottopasso ha urtato la volta del ponte ferroviario causando il distacco di una porzione di rivestimento che è rimasta appesa a rischio caduta. Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e personale di Rfi. Il tratto tra viale dei Cadorna e via del Romitino è stata chiusa fino alle 11. Due le multe elevate al conducente: una per il danneggiamento, l’altra per inosservanza della segnaletica stradale che indicava l’altezza massima per i veicoli di 4 metri.