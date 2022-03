Audace Galluzzo, mister Secci si è dimesso

GALLUZZO (FIRENZE) - Riccardo Secci non è più l'allenatore dell'Audace Galluzzo. Le dimissioni sono arrivate nelle scorse ore, dopo l'ennesima sconfitta dei gialloblu che sabato sono stati sconfitti 4-1 nel derby dalla Rondinella.

Il Galluzzo è fanalino di coda nel campionato di Promozione Toscana girone B, con appena 5 punti frutto di una vittoria, 2 pareggi e 13 sconfitte di cui 7 consecutive. La penultima, la Gallianese, ha 11 punti e l'Audace Galluzzo nelle dieci partite che restano vorrebbe provare a salvarsi. Il penultimo posto infatti dà diritto ad accedere ai play out.

Questa la nota ufficiale del club:

"La Società Sportiva Audace Galluzzo comunica la decisione irrevocabile di mister Riccardo Secci di dimettersi da allenatore della prima squadra.La società ne prende atto con grande rammarico rispettando le sue decisioni ringraziandolo per il lavoro, la professionalità e l'impegno messo in questo periodo di tempo, augurandogli il meglio sia come mister che come persona".

Riccardo Secci a sua volta ringrazia l'Audace Galluzzo: "Sono rammaricato per non essere riuscito a ottenere i risultati sperati, auguro ai ragazzi e alla società il meglio per il futuro".

Ancora da decidere il nuovo mister. Domenica l'Audace Galluzzo gioca in trasferta a Dicomano.