Attraversa le strisce pedonali e viene investita da un furgone

Anziana trasportata in ospedale con codice di emergenza rosso

L’incidente è avvenuto stamani in via Erbosa dove la Polizia Municipale è intervenuta per i rilievi.

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da un furgone. È successo stamani in via Erbosa e la donna, una 84enne residente nella zona, è finita a terra ed è stata portata in ospedale in codice rosso. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale l’anziana ha attraversato la strada regolarmente sulle strisce pedonali in prossimità di via Datini ed è stata urtata da un furgone.



Alla guida del mezzo, del tipo con cella frigo (trasportava surgelati), un fiorentino di 50 anni. La donna è caduta a terra ed è stata portata in ospedale in codice rosso. Il conducente è stato sottoposto alle prove per il tasso alcolemico e l’assunzione di sostanze stupefacenti con esiti negativi. La Polizia Municipale gli ha ritirato la patente in via cautelare e sta ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente anche grazie a un testimone. La strada è stata chiusa dalle 10 fino al termine delle operazioni di soccorso e i rilievi con deviazioni sulle vie limitrofe, intorno alle 11.45.