Attacco viola: arriva Cutrone, Pedro torna in Brasile

foto concessa da Violachannel

Ora Pradè cerca un difensore e un centrocampista. Con la Spal arbitra Lapenna. Speciali promozioni per gli studenti e i giovani calciatori che potranno entrare pagando solo 1 euro

Se sullo stadio tutto sembra fermo, sul centro sportivo a Bagno a Ripoli tutto procede nel migliore dei modi per il patron viola Rocco Commisso che con la moglie Catherine e il figlio Giuseppe oggi ha visitato assieme al sindaco Casini i terreni dove sorgerà. "Un grande investimento", ha commentato Commisso.

Sul fronte del mercato, è ormai fatta per l'attaccante ex Milan Patrick Cutrone, che arriva dal Wolverhampton per 18 mesi con obbligo di riscatto per una cifra complessiva sui 18 milioni di euro (prestito oneroso di 3 milioni e riscatto a 15). Arriva Cutrone, parte Pedro destinazione una squadra brasiliana (Gremio? Flamengo?) probabilmente a titolo definitivo.

Il ds Pradè adesso dovrebbe procedere all'acquisto di altri due rinforzi, uno per la difesa e uno per il centrocampo.

La Fiorentina ricorda che per le prossime due gare casalinghe, quella di campionato contro la Spal di domenica 12 gennaio alle ore 15 (che sarà diretta dall'arbitro Lapenna di Roma) e la successiva di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma mercoledì 15 gennaio sempre alle ore 15, saranno attive speciali promozioni per i ragazzi delle scuole della provincia fiorentina e delle società affiliate alla F.I.G.C. Comitato regionale Toscano, che potranno accedere allo Stadio con la tariffa agevolata ad 1 euro. Per aderire all’iniziativa bisogna contattare il numero 055/571259 oppure inviare una mail a tickets@acffiorentina.it. Le richieste per la Spal scadranno venerdì 10 gennaio mentre quelle per l’Atalanta lunedì 13 gennaio.