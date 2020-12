Atalanta-Fiorentina, Prandelli parla alle 10 in diretta social

La partita di domenica alle 15 sarà diretta da Mariani di Aprilia

La conferenza stampa di Cesare Prandelli in vista di Atalanta-Fiorentina (gara in programma domenica alle 15) sarà alle 10 di domani sabato 12 dicembre e andrà in diretta sul sito ufficiale e sui social della Fiorentina.

La partita sarà diretta da Mariani di Aprilia (assistenti di linea Affatato e Rossi C., quarto uomo Ros, al Var Giacomelli, Avar Vivenzi).

L'Atalanta ha 14 punti, la Fiorentina 9.

ALCUNI NUMERI

SCONTRI DIRETTI

Tra le squadre affrontate più di 100 volte in Serie A, l’Atalanta è quella contro la quale la Fiorentina vanta la più alta percentuale di vittorie nel massimo campionato: 43%, ovvero 49 successi in 114 confronti (37N, 28P).

vanta la più alta percentuale di vittorie nel massimo campionato: 43%, ovvero 49 successi in 114 confronti (37N, 28P). L’Atalanta ha vinto due delle ultime tre partite (1N) di campionato contro la Fiorentina : tante quante nelle precedenti 24 di Serie A con sette allenatori diversi in panchina (lo stesso Gasperini, Reja, Colantuono, Mutti, Conte, Delneri e Delio Rossi).

: tante quante nelle precedenti 24 di Serie A con sette allenatori diversi in panchina (lo stesso Gasperini, Reja, Colantuono, Mutti, Conte, Delneri e Delio Rossi). L’ Atalanta ha perso soltanto una delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina, ma in questo parziale le due formazioni hanno pareggiato ben cinque volte (due vittorie bergamasche, racchiuse negli ultimi tre confronti in ordine di tempo).

ha perso soltanto una delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina, ma in questo parziale le due formazioni hanno pareggiato ben cinque volte (due vittorie bergamasche, racchiuse negli ultimi tre confronti in ordine di tempo). La Fiorentina è una delle sole due squadre (con il Chievo) contro cui Remo Freuler ha fornito due assist in un singolo match di Serie A: marzo 2019, al Gewiss Stadium.

FOCUS GIOCATORI