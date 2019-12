Asl Toscana Centro: Ricci Direttore del Dipartimento Professioni Tecnico-sanitarie

Per 30 anni ha svolto il ruolo di Tecnico di Radiologia presso l’Ospedale di S. Maria Annunziata a Bagno a Ripoli

Firenze- Renzo Ricci è il nuovo Direttore del Dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie dell'Azienda USL Toscana Centro. Laureato in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Siena, ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Diagnostiche presso la stessa università e il Master di Direttore di Struttura Complessa presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Nell’Azienda USL 10 Firenze ha ricoperto l'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa Attività Diagnostica per Immagini. Per 30 anni ha svolto il ruolo di Tecnico di Radiologia presso l’Ospedale di S. Maria Annunziata a Bagno a Ripoli.

Il Dipartimento che dirige è suddiviso in varie specialistiche: Aree della diagnostica di laboratorio, della riabilitazione, della diagnostica per immagini e della prevenzione in ambito dell’Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Igiene Pubblica e Nutrizione, Sicurezza Pubblica Veterinaria e Alimentare, Tecnici di Neuro Fisiopatologia, Assistenti Sanitari, Igienisti Dentali, Terapista Audiometrista, Educatori Professionali, Dietiste, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Ortottista - Assistente Oftalmologia, Podologo, Logopedista e altri professionisti. Fra i compiti del Dipartimento vi è quello di assicurare strumenti e criteri omogenei per programmare e gestire in modo strategico le risorse professionali affinché possano essere erogate prestazioni diagnostiche, riabilitative e a carattere preventivo volte a orientare l'Azienda verso criteri di appropriatezza ed efficienza delle risorse al fine di garantire prestazioni di elevata sicurezza e qualità per i nostri cittadini.

L’Azienda ringrazia il dottor Giuseppe Nottoli, in pensione, per l’impegno profuso negli anni in cui ha diretto il Dipartimento e dà il benvenuto al dottor Ricci augurandole buon lavoro per il suo nuovo incarico.