Asfalto d'estate a Firenze: interventi contro le buche

Un piano di cantieri diurni e notturni nei cinque quartieri

Prosegue in estate il programma di risanamento delle strade cittadine. Interventi necessari per ridurre le problematiche dovute alle buche che sono oramai un topic trend dell'autunno - inverno.

"In questi giorni sono in corso i lavori di asfaltatura di viale Talenti. A seguire sarà la volta di via Canova mentre dal 20 agosto i lavori interesseranno il tratto iniziale di via Senese, via Palach, via Trieste e viale Strozzi. Infine dal 27 al 31 agosto è in programma l’asfaltatura nel piazzale di Porta Romana in orario notturno" ricorda l'assessore Stefano Giorgetti.