Arezzo: il premier Conte allo stand Anci Toscana

Il presidente del Consiglio è intervenuto alla XXXVI assemblea dell'Associazione dei Comuni

Stamani il presidente del consiglio Giuseppe Conte, prima del suo intervento alla XXXVI assemblea Anci in corso ad Arezzo, si è fermato allo stand allestito da Anci Toscana, dove ogni giorno vengono presentati i prodotti di eccellenza del nostro territorio. Una iniziativa di grande successo che anche Conte ha mostrato di apprezzare, accettando volentieri l'invito a degustare alcune specialità.

Con lui il presidente nazionale Anci Antonio Decaro, il direttore di Anci Toscana Simone Gheri, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, il presidente di Cittalia (ed ex presidente Anci) Leonardo Domenici. Assente il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni, in quel momento impegnato ad intervenire in sessione plenaria.