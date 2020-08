ph Regione Toscana

Dopo il tragico evento in cui hanno trovato la morte le due sorelline

E' stata annullata la consegna, in programma a Massa, del Pegaso d'Oro al personale della sanità toscana in programma lunedì 31 agosto, alla luce del tragico evento in cui hanno trovato la morte le due bambine.

Nei prossimi giorni sarà definita la nuova data.