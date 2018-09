Annuario dei dati ambientali della Toscana, presentazione a Firenze

Un resoconto sintetico del contesto in cui opera l'Agenzia, tramite il monitoraggio delle diverse matrici e il controllo delle fonti di pressione

La pubblicazione dell’Annuario dei dati ambientali della Toscana, giunto alla sua settima edizione, rappresenta un resoconto sintetico del contesto in cui opera l'Agenzia, tramite il monitoraggio delle diverse matrici e il controllo delle fonti di pressione.

I 70 indicatori attraverso cui è rappresentato la stato dell’ambiente toscano nel 2017 - attraverso grafici, tabelle, infografiche e brevi testi - sono suddivisi in 5 aree tematiche: aria, acqua, mare, suolo, agenti fisici e sistemi produttivi.

Novità importante di questa edizione è la presentazione/classificazione degli indicatori secondo il modello DPSIR che rappresenta, in modo semplificato, le relazioni di causa/effetto che intercorrono tra uomo e ambiente.



Per iscriversi alla giornata, aperta a tutta la cittadinanza, è necessario compilare l'apposito form.