Ultimo saluto commosso della Toscana al Presidente di Toscana Promozione Turistica

Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica comunicano, per chi volesse dare l'ultimo saluto al Direttore di Toscana Promozione Turistica, che il funerale di Alberto Peruzzini si svolgerà domani, giovedì 29 novembre, alle 14.30 alla Pieve di Cascia di Reggello in via di Casaromolo 25 a Reggello (FI).